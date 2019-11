Maltempo | la spiaggia di Fiumicino si trasforma in un tappeto di rifiuti | quintali di

Napoli - quintali di plastica sul lungomare : la spiaggia invasa dai rifiuti dopo il Maltempo : quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati dalle mareggiate dei giorni scorsi sull’arenile del lungomare Caracciolo, a Napoli , dove sono all’opera, per la rimozione, gli operatori del Comune. Il fenomeno, che si ripete spesso in occasione del mare mosso, è stato accentuato dalla durata della cattive condizioni atmosferiche che da giorni interessano il capoluogo campano. L’intera spiaggia antistante la Rotonda ...

Maltempo : a Bibione erosi 150mila metri cubi di spiaggia : Sono circa 150 mila i metri cubi di spiaggia erosi a Bibione per via della mareggiata, in un tratto di 5-6 chilometri dove di solito vengono fissati 2000-2500 ombrelloni. Saltata la fibra ottica, distrutto il campo da bocce in spiaggia nelle vicinanze di piazzale Zenith meta di tanti appassionati, devastati i gazebo davanti all’Hotel Savoy. A Bibione si contano i danni del Maltempo. In sopralluogo dalle prime ore del mattino il sindaco di ...