“Sono stata con lui” Floriana Secondi svela il flirt vip Barbara D’Urso resta senza

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019)è tornata negli studi di Domenica Live per cercare di chiarire in maniera definitiva la vicenda spinosa che l’ha coinvolta con Daniele Pompili. La voce del video per adulti dellaè circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui lae Pompili comparivano su un divano in atteggiamenti intimi. Proprio per commentare quelle foto,ha invitato a Domenica Liveaffinché anche lei potesse dire la sua e raccontare la sua versione. “Èuna persona che conosco, che mi ha ricattata – ha detto – Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omosessuale, l’ho detto”.”Lui ha detto che mi avrebbe aiutata, è ...

CatalfoNunzia : Stamattina sono stata a @SkyTG24 per parlare di riders, caporalato ed Ex Ilva. Proprio su quest’ultimo punto: l’azi… - borghi_claudio : Questa è la risoluzione votata dalla maggioranza che impegnava il Governo prima del vertice di giugno sul MES. Ad o… - pietroraffa : Per #NessunoTocchiVirginia 15.200 tweet. L'anomalia è che sono stati pubblicati da 225 utenti. Alcuni profili ha… -