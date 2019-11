Maltempo Toscana | nel Grossetano case scoperchiate da una tromba d’aria

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) La Protezione Civile della Regioneriepiloga i danni e la situazione in Provincia di Grosseto. I danni maggiori si sono registrati nella zona di Polverosa, in seguito allad’aria che ha interessato la zona di Polverosa all’alba di ieri. Interessai una decina di immobili, a tutt’ora i vigili del fuoco stanno lavorando per una prima messa in sicurezza dell’area, a difesa dell’incolumità pubblica. Si ricorda – si legge in una nota – che in quella zona sono state evacuate in quella zona 44 famiglie che progressivamente stanno tornando alle loro abitazioni. La zona di Albinia interessata ai lavori effettuati dalla Regionenon ha subito danni anche a fronte dell’esondazione del fiume verso l’argine remoto. la Regioneinforma che, per quanto riguarda il completamento dei lavori della zona, la gara per la cassa ...

