Aspromonte – La terra degli ultimi | il ritorno di Marcello Fonte dopo Dogman | un film

(Di lunedì 18 novembre 2019) Marcellino, pane, poesia e Calabria. Ildi, la (ri)scoperta di Matteo Garrone in, è nel nuovodi Mimmo Calopresti,– Lainterpreta Ciccio, il poeta di Africo, un paesino arroccato sull’attorno al 1951. Ciccio più che declamare versi è l’unico che sa leggere e scrivere in paese. Disegna con la mano e la penna traiettorie impossibili nel cielo, riunisce e raccoglie i ragazzini che stanno per andare a scuola proprio quando arriva la nuova maestra dal Nord (Valeria Bruni Tedeschi). Al paese però è appena morta una donna che stava per partorire. Niente medico da millenni, solo un pulviscolo di stato con tre carabinieri, il solito “don” tutto tradizione e criminalità (Sergio Rubini), e nemmeno una strada per scendere (e salire) a Marina. In attesa delle promesse prefettizie, i paesani decidono di costruirsela ...

