Voglia di sinistra

(Di sabato 16 novembre 2019) BOLOGNA - Sentite Andrea Orlando, il vicesegretario del Pd, a fine giornata. Orlando è un moderato, un “riformista” vero. Ecco le parole che non ti aspetti: “Per evitare che gli anni Venti di questo secolo diventino come gli anni Venti del secolo scorso, bisogna chiudere con la cultura degli anni Novanta. Perché per tante ragioni siamo ancora negli anni Novanta. Le piante che crescono oggi hanno semi messi allora”. I semi sono la cultura delle privatizzazioni, la svalutazione del lavoro, la riduzione del perimetro del welfare. Insomma, la fiducia illimitata nel mercato, come luogo delle opportunità e strumento di diffusione della democrazia.Attenzione, perché in quegli anni in cui laper la prima volta andò al governo del paese – ricordate la Terza via - sono stati finora vissuti non come una sbornia liberista, ma ...

