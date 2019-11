Tre scosse di terremoto in provincia di Salerno

Terremoto Marsica - l’esperto Ingv fa chiarezza sulla sequenza sismica di Sora-Balsorano : “Si è attivata una nuova faglia - possibili al Tre scosse” : Ogni volta che si attiva una sequenza sismica da qualche parte in Italia, specialmente se accade in qualche area ad alta pericolosità, ci poniamo delle domande sulla sua possibile evoluzione. Spesso – spiega l’esperto, Alessandro Amato, Ingv -ONT. – queste domande sono stimolate dalle persone impaurite che vivono vicino all’area epicentrale o che hanno vissuto in precedenza esperienze di forti terremoti, o ancora da ...

Terremoto - continua l'allerta in Valle Roveto - nella notte registrate al Tre scosse : L'Aquila - altre due scosse , dopo quella fortissima di magnitudo 4.4 alle ore 18.35, a Balsorano, sono state registrate in provincia dell'Aquila. Alle 0,19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0,32 con magnitudo 2. Nel paese abruzzese la paura è enorme. Oggi e domani, 8 e 9 novembre, le scuole resteranno chiuse. leggi tutto

Terremoto a L'Aquila : altre Tre scosse nella notte. Scuole chiuse - gente in strada nella Marsica : Terremoto , un'altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, è stata registrata in provincia del L'Aquila 19 minuti dopo la mezzanotte di giovedì. Stesso...

Terremoto - in Abruzzo alTre due scosse nella notte. Scuole chiuse : Durante la notte altre due scosse di Terremoto più lievi, dopo quella più forte di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio a Balsorano, hanno fatto tremare l'Abruzzo. Alle 0:19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0:32 con magnitudo 2, come ha comunicato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Lazio, nel Frusinate e nella zona di Roma est e a Napoli. Non si sono registrati né feriti né danni ma nei paesi più vicini ...