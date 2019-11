Maltempo | mezza Italia in ginocchio | blackout nella notte per 13mila famiglie | valli

Maltempo Toscana : nel Livornese 60mm pioggia in 3 ore e mezza : Oltre 100 mm di pioggia nell’arco di 24 ore, con un picco di circa 60 mm tra le 12.30 e le 16 di oggi. E’ quanto registrato dal pluviometro di Rosignano (Livorno), colpito, si spiega dal Comune, “da evento temporalesco con intensità non prevista dal Cfr della Regione Toscana , che aveva diramato un allerta generico di codice ‘giallo‘”. La pioggia , si legge sul sito dell’amministrazione comunale, “ha ...

Maltempo - mezza Italia rischia nubifragi : 11.22 Un ciclone vicino alle Baleari si dirige verso Sardegna e Tunisia, portando precipitazioni abbondanti sul Nordovest soprattutto Piemonte e Liguria e anche in Lombardia,Emilia,Veneto occidentale. Il Maltempo interesserà anche la Sardegna e nel pomeriggio dal mar Tirreno piogge e nubifragi raggiungeranno le coste di Toscana e Lazio. In serata il Maltempo colpirà la Sicilia. Le piogge saranno accompagnate da venti forti di scirocco. Maltempo ...

Maltempo Toscana : allerta meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana : il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse : in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana , Orbetello, Pitigliano e ...

Allerta Meteo : nuovo allarme Maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’ Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto , il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territo

Maltempo : in Veneto stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto , il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire d alla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24.00 di domani . Lo stato di attenzione Rinforzata è dichiarato ...

Meteo - incubo Maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : Italia divisa in due. Le previsioni del tempo per venerdì 2 agosto annunciano rovesci anche intensi sulle regioni settentrionali (allerta Meteo), mentre sul Meridione si prospetta una giornata caldissima. In arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle ...