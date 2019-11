Venezia | i mostri della Laguna | Alluvione giusta | così imparate a spennarci

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Com' è odiata. Le disgrazie xe sempre pronte, come le tole de le osterie, ale disgrazie sono sempre pronte come le tavole delle osterie. Ma, per la città, in queste ore, più grandedisgrazia di un nubifragio col volto dell' apocalisse, è il carico d' odio che quell' apocalisse

BartdAngelo1 : Ieri #Berlusconi e #Brunetta, oggi #Salvini e #Zaia. I mostri del cinema di Venezia. #Venezia #acquaaltavenezia… - NicolaSequenzia : @DaliaDaliaanfo @matteosalvinimi @zaiapresidente I mostri del cinema di Venezia - diomelli46 : @fattoquotidiano @tommasorodano I mostri in visita a Venezia -