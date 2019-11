Inter | occhi su Lautaro Martinez | a giugno sarebbe pronto l' assalto del Manchester City

Il mito delle fake-news e la spirale dell’odio – Intervista al prof. Walter Quattrociocchi : Si fa un gran parlare di fake-news (qui un nostro articolo sul tema e sulla correlazione con comportamenti elettorali), di analfabetismo funzionale e di odio sui principali media in quella che sta diventando una vera e propria guerra tra bande sui social. Per cercare di capire come si sta sviluppando questo fenomeno proponiamo una nostra Intervista a Walter Quattrociocchi: direttore del Laboratorio di Dati e Complessità e docente di Social ...

Con cambi di palinsesto dell’ultimo minuto - Disney+ è live negli USA e strizza l’occhio all’Intera gamma di dispositivi Android : Disney+ è ufficialmente disponibile su smartphone Android, Android TV, Chromecast e i dispositivi Fire TV e tablet Fire di Amazon L'articolo Con cambi di palinsesto dell’ultimo minuto, Disney+ è live negli USA e strizza l’occhio all’intera gamma di dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Antonello Nicosia - la deputata Occhionero Interrogata dai pm della Dda di Palermo : È entrata da testimone negli uffici della procura di Palermo la deputata di Italia Viva, Pina Occhionero, per essere rispondere alle domande degli pm della Dda nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto, con l’accusa di associazione mafiosa, il suo ex collaboratore parlamentare, Antonello Nicosia, fermato ieri insieme al boss di Sciacca Accursio Dimino e altri tre uomini indagati per favoreggiamento. La deputata, ex Leu, è però accompagnata ...

R.Mussolini : città in ginocchio - presentata Interrogazione per piano di recupero funzionalità territorio : Roma – Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, si è espressa in merito alla situazione di Roma dopo la giornata di maltempo di ieri: «E’ bastata una giornata di maltempo, peraltro abbondantemente annunciato, per mettere ancora una volta in ginocchio l’intera città. Ai danni provocati da rami caduti e raffiche di vento si ...

Napoli-Roma - Rocchi Interrompe la partita per cori discriminatori : Non è bastato l’annuncio dello speaker, dopo i cori della tifoseria romanista contro Napoli e il Napoli. Al 65′ della ripresa l’arbitro Rocchi ha dovuto alla fine interrompere la partita perché i cori discriminatori andavano avanti. Ha recuperato il pallone e ha riunito i giocatori a centrocampo, ha dato il tempo allo speaker di rinnovare l’annuncio e intanto ha fermato il gioco per prendere una posizione netta contro lo ...

Uomini e Donne - Giordano Mazzocchi fidanzato? Lui Interviene e parla di Nilufar : Uomini e Donne gossip, Giordano Mazzocchi è fidanzato? Lui interviene dopo le voci sul flirt con Alessia Prete Giordano Mazzocchi è fidanzato oggi? Sono stati attribuiti numerosi flirt all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, tutti gossip a cui lui non ha mai risposto. Fino a oggi. Finalmente Giordano ha deciso di mettere un punto a […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi fidanzato? Lui interviene e parla di Nilufar proviene ...

Inter - Vidal fa l’occhiolino ai nerazzurri : “il salto di qualità l’ho fatto con Conte - con lui anni bellissimi” : Il centrocampista cileno continua a non trovare spazio nel Barcellona, una situazione che potrebbe fare al caso dell’Inter Arturo Vidal continua a rimanere ai margini del Barcellona, poca fiducia da parte di Valverde e molte panchine collezionate in stagione, che spingono il cileno sempre più lontano dalla Spagna. Gianluca Checchi/LaPresse L’obiettivo dell’ex Juve è quello di aumentare il proprio minutaggio, ma risulta ...

L’Intervista di Francesca Mannocchi ad “al Bija” : Cosa ha detto a Propaganda Live l'ex capo della guardia costiera libica di Zawiyah sull'incontro con il governo italiano avvenuto nel 2017

Fan di Death Stranding occhio agli spoiler! L'Intera trama è spuntata online : Mancano ancora circa due settimane all'8 novembre, data di uscita di un Death Stranding che si configura come uno dei giochi più attesi quanto meno di questa fine generazione. La prima fatica di Hideo Kojima dopo l'addio a Konami, una IP completamente inedita molto affascinante e una esclusiva PS4. I motivi per essere entusiasti sono parecchi.L'opera del papà di Metal Gear punta con decisione anche sulla trama, sul lore e su un immaginario tanto ...

Nilufar Addati - ex U&D - in un'Intervista taglia corto su Mazzocchi : 'Rapporti civili' : Nilufar Addati è stata intervista dai microfoni di Radio Italia Anni 60. Nel programma radiofonico la giovane è tornata a parlare del rapporto con il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Fino a qualche giorno fa, giravano delle voci di rumors su un ipotetico ritorno di fiamma tra l’ex tronista partenopea e Giordano. Durante l’intervista gentilmente concessa al programma radiofonico ''Turchesando'', la ragazza ha tagliato corto: “Abbiamo dei ...

Inter - occhi su Zakaria : sarebbe uno degli obiettivi per il centrocampo : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'ottimo inizio di stagione, devono rinforzare una rosa che ha mostrato ancora qualche carenza. In particolar modo ci sono stati gli infortunati durante la sosta per le Nazionali che hanno amplificato ulteriormente questa esigenza. Un rinforzo dovrebbe arrivare quasi sicuramente a centrocampo dove la società nerazzurra ...

Inter - Marotta avrebbe messo gli occhi su Zakaria : costerebbe 50 milioni di euro : Si chiama Denis Zakaria e pare sia uno dei nomi presenti nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore svizzero ha 22 anni e potrebbe risultare utile per il centrocampo, poiché è in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana, anche se rende al meglio come regista. Ad esempio, proprio nella nazionale svizzera occupa questa zona del campo ed è riuscito a conquistare una ...

MotoGp - Viñales ‘in soccorso’ di Luca Marini : “sono Intervenuto perché avrebbe perso il ginocchio alla prima curva” : Il pilota della Yamaha ha prima parlato delle qualifiche, per poi soffermarsi sulla situazione nata in pit-lane con Luca Marini Seconda fila per Maverick Viñales sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, un risultato che lascia contento a metà lo spagnolo, che si sarebbe aspettato certamente qualcosa in più. Alessandro La Rocca/LaPresse L’exploit delle due Yamaha del SIC Petronas lo hanno sorpreso, relegandolo al quarto ...

Perugia - marocchino pesta moglie in strada : Intervengono i passanti : Lo straniero ha cominciato a prendere a calci la compagna dinanzi agli occhi dei tre figli piccoli e di numerose altre persone. Interviene anche un avvocato, che contatta i carabinieri: il soggetto è stato identificato, ma la moglie nega l'aggressione... Choc a Perugia, dove un cittadino straniero non ha esitato a prendere a calci la moglie dinazi agli occhi delle numerose persone che si trovavano a transitare in via Mazzini. L'episodio lo ...