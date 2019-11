Un baccalà per Venezia | l' antipasto solidale dello chef fiorentino

Fonte : repubblica

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nei giorni in cui la città della Laguna è messa in ginocchio dall'acqua alta da record, il cuoco Paolo Gori ha pensato di devolvere cinque euro per ogni piatto a base diservito nel suo locale

