Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) (foto: Desmond Boylan / Associated Press) Uno studio condotto nell’università di Birmingham è giunto alla conclusione chegratuito deve essere considerato un. Merten Reglitz, docente di etica globale all’università di Birmingham, ha pubblicato sul Journal of Applied Philosophy la sua ricerca, nella quale sostiene chepotrebbe consentire a miliardi di persone di condurre delle “vite minimamente decenti”, in particolare nei paesi in via di sviluppo. “L’accesso anon è un lusso, ma unmorale e tutti dovrebbero avere un accesso non monitorato e senza censure a questo mezzo globale, fornito gratuitamente a coloro che non possono permetterselo”, ha specificato Reglitz. “Senza tale accesso”, continua Reglitz, “molte persone mancano di un modo significativo per influenzare responsabilmente le istituzioni. Queste persone ...

MilanoCitExpo : L’accesso a internet va riconosciuto come diritto umano #DipartimentoInnovazioneTecnologia - sonoclaudio : Uno studio (PDF nell'articolo) pubblicato dal @JAppPhilosophy afferma che l'accesso a #Internet non dovrebbe essere… - elettraglide : @IlCastiga @8020Tizio Ma l'hai capito che hai appena diffuso una notizia falsa? Voi analfabeti funzionali ignorant… -