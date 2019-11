Artrite reumatoide | come si manifesta e come si affronta

Fonte : dilei

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si fa presto a dire malattie reumatiche. Di questo grande arcipelago di quadri clinici fanno parte più di cento diverse patologie. Alcune,l’, sono più comuni, altre più rare. C’è però una caratteristica che le contraddistingue: in molti casi, infatti, tendono a concentrarsi soprattutto nelle donne. In generale, infatti, in circa sette casi su dieci i problemi interessano le donne, spesso già in età giovanile. In particolare, una forte disparità di genere si osserva in alcune malattiela sindrome di Sjogren, il Lupus Eritematoso Sistemico (Les), e la sclerodermia, che presentano una frequenza 7-10 volte più elevata nelle donne rispetto agli uomini. Meno significativa, anche se sempre a svantaggio delle donne, è la prevalenza di malattiel’, 2-3-volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Anche l’età, poi conta: per l’...

