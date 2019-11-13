zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-11-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 8.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsVerona: da domenica via libera a monopattini elettrici e segway - Affaritaliani.it
Verona: da domenica via libera a monopattini elettrici e segway Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL RACCORDO, TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA Regione; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE. PROPRIO A CAUSA DI ALLAGAMENTI RACOMANDIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA Regione; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE. PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA Regione; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO PER LE PROSSIME 12 ORE. PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ANTICIPIAMO CHE DOMANI 13 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA Regione; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO PER LE PROSSIME 12 ORE. PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ANTICIPIAMO CHE DOMANI 13 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma. SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DEL POMERIGGIO FORTEMENTE CARATTERIZZATE DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIOTRE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ, A RISPETTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE EVITANDO BRU SCHE FRENATE. A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI EMESSO UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DEL POMERIGGIO FORTEMENTE CARATTERIZZATA DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIOTRE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ, A RISPETTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE EVITANDO BRISCHE FRENATE. A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI EMESSO UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE -SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO -SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA -SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME -SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE -SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO -SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SUL’A1 Roma-FIRENZE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TIBURTINA E L’A24 Roma-TERAMO E ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGANIA SUL TRATTO ...