Dramma in ospedale a Brindisi | parto cesareo rinviato | la bimba nasce morta

Dramma a Potenza - in ospedale con dolori : 37enne incinta muore insieme al bimbo che ha in grembo : Una donna incinta di 37 anni, Sandra Masino, è morta ieri nel reparto di rianimazione dell' ospedale San Carlo di Potenza dove era arrivata poco prima in preda a forti dolori . insieme a lei è deceduto anche il bimbo che portava in grembo . Da chiarire le circostanze di quanto successo. Il sindaco di Marsicovetere, dove la vittima viveva insieme al marito Giovanni e al figlio Andrea, ha proclamato lutto cittadino: "Perdita Dramma tica".Continua a ...

Dramma ad Ancona - va in ospedale per partorire : morti mamma e feto in sala operatoria : Tragedia ad Ancona, dove una neomamma di 34 anni e il suo bambino appena nato sono morti in sala parto all'ospedale Salesi in circostanze che al momento non sono chiare. Al punto che è stata aperta una doppia inchiesta, sia interna che da parte della magistratura, per scoprire cosa sia successo nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna, come riporta il Corriere Adriatico, già mamma di due bimbi piccoli, di origine tunisina ma da tempo ...