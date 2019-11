Digitale | Anitec-Assinform | mercato Italia +2 | 8% l’anno in 2019-21**

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Ildigitaleno – informatica, telecomunicazioni, contenuti digitali ed elettronica di consumo – crescerà nel triennio-2021 a un tasso medio annuo del 2,8%, risultante da incrementi del 2,5% a 72.223 milioni di euro nel, del 2,8% a 74.254 milioni nel 2020 e del 3,1% a 76.536 milioni nel 2021. è questo il quadro che emerge dall’edizionedel rapporto “Il Digitale in”, presentato oggi da, l’Associazione delle imprese dell’Ict aderente a Confindustria.L'articolo+2,8% l’anno inCalcioWeb.

FilippoAstone : Emerge un quadro di crescita (tasso medio annuo per il triennio 2019-2021 +2,8%) del mercato #digitale ma sotto le… - Indexya1 : RT @GianlucaGuasti: ***DIGITALE PER CRESCERE @anitecassinform...Innovazione, Crescita, Trasformazione. Milano 13 Novembre - Sole 24 Ore !!!… - EffeBoccia : RT @anitecassinform: ? #convegno Il #13novembre a #Milano presentazione del rapporto Anitec-Assinform 'Il Digitale in Italia 2019' sul pre… -