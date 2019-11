Addio a Raymond Poulidor e al suo ciclismo contadino e disperato

Addio a Raymond Poulidor - considerato l'eterno secondo : il ricordo di Eddy Merckx : È morto all'età di 83 anni, il campione di ciclismo Raymond Poulidor. È stato un grande scalatore ed era noto come "l'eterno secondo", non avendo mai vinto il Tour de France e non avendo neppure mai indossato la maglia gialla nonostante avesse corso la Grande Boucle dal 1962 al 1976. Resta, tuttavia