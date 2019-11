A Venezia marea record Due morti | telefoni in tilt e danni alla Basilica di San Marco

Venezia - allarme per la nuova super-marea : due morti - telefoni in tilt : allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Venezia in ginocchio - gravi danni per la marea record : Piazza San?Marco sommersa, scuole chiuse in città e nelle isole. L’acqua ha raggiunto la seconda misura della storia dopo i 198 cm dell’alluvione del 1966

Acqua alta a Venezia - marea a 187 centimetri. il sindaco Brugnaro : "Un disastro". FOTO : Il picco raggiunto alle 22.50 di martedì sera. E' la seconda misura nella storia, dietro al record dei 194 cm del 1966. Due vittime, 3 vaporetti affondati. Il primo cittadino posta diverse immagini su Twitter e annuncia lo stato di calamità. AGGIORNAMENTI

Venezia - alle 10.20 un'altra marea di livello record : Dovrebbe raggiungere il metro e 45. allerta massima, telefoni in tilt. un'altra vittima a Pellestrina

Venezia - acqua alta in città : la marea supera i 180 centimetri : Il maltempo sta flagellando ormai da ieri, 12 novembre, tutto il nostro Paese. Alcune zone del Sud sono state colpite in maniera piuttosto violenta, ad esempio nel Salento, dove si sono registrati ingenti danni alle colture ed intere aziende agricole adesso rischiano di perdere il raccolto. Anche in Basilicata si sono registrare condizioni di criticità: Matera è stata quasi sommersa da un'alluvione lampo che ha trasformato le strade del centro ...

Ultim'ora : marea eccezionale a Venezia - raggiunti i 190 centimetri. Si temono molti danni. : Sono ore di grande apprensione a Venezia per una marea eccezionale che sta colpendo la città lagunare. La forte ondata di maltempo in atto, caratterizzata da venti di scirocco impetuosi e da una...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

