Scandalo Google | raccolta di dati sanitari a insaputa dei pazienti

(Di martedì 12 novembre 2019), il motore di ricerca più usato nel mondo, sta puntando aicon l'obiettivo di avere un'importante visibilità anche a livelloo. Il tutto parte da una collaborazione tra lo stessoe la catena di ospedali statunitense Ascension. È in atto un'imponentedidi decine di milioni diin più di 21 stati degli USA. Come riportato dal Wall Street Journal il progetto in questione è stato definito "Nightingale" ed ha come obiettivo ladi informazioni ospedaliere, risultati di laboratorio e informazioni ospedaliere deidi oltre 2600 strutture all'interno di un unico archivio.Un'iniziativa in un certo senso nobile, in quanto con tale procedimento,si pone al servizio della sanità, con l'obiettivo di diventare una guida di ricerca anche in tale ambito. Tuttavia, il problema sta nell'nconsapevolezza da parte ...

