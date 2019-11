MotoGp – Marquez col coltello tra i denti anche a Valencia | “speriamo di metter su un

MotoGp - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

MotoGp – Il futuro di Valentino Rossi e l’avvertimento al team e la verità sulla Honda - Marquez ammette : “ho chiesto…” : Marc Marquez a 360 gradi: dalle richieste alla Honda al futuro di Valentino Rossi Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: a Valencia si chiudono definitivamente i giochi, col titolo team ancora in palio ed il terzo posto nella classifica piloti ancora da decidere. Marquez arriva a Valencia carico e motivato, dopo i festeggiamenti di Cervera per il suo ottavo titolo del mondo e del secondo del fratello Alex, e ...

MotoGp – La stagione da sogno - il rinnovo con Honda ed il rispetto per Valentino Rossi - Marquez ammette : “sono il primo ad ammirarlo” : Marc Marquez soddisatto della sua stagione 2019: le parole del campione del mondo di MotoGp dalla festa di Cervera Grande festa a Cervera questa sera: la città ha celebrato Marc e Alex Marquez, campioni di MotoGp e Moto2. Non è mancato spazio alla stampa, che ha voluto parlare con i due fratelli iridati. Intervistato da AS, Marquez ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato della sua strepitosa stagione: “tutto può ...

MotoGp - le cause della riscossa Yahama. Valentino Rossi gongola - il timore di Marquez per il 2020 : Archiviato il trittico asiatico con il successo di Maverick Viñales a Sepang, il Motomondiale si trasferisce nuovamente in Europa per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa della stagione prima di cominciare a pensare al 2020 con i test invernali. L’ultimo terzo del campionato ha messo in evidenza una Yamaha in grande spolvero capace di essere molto competitiva mediamente su tutte le piste sia con il team ufficiale che ...

MotoGp - Marquez esce finalmente allo scoperto : “la Ducati? Ammetto che mi ha contattato…” : Il pilota spagnolo ha ammesso di aver ricevuto un’offerta della Ducati, sottolineando di averla ascoltata e valutata Marc Marquez è senza dubbio il pilota più appetibile in MotoGp, ma l’intenzione del campione del mondo è quella di rimanere alla Honda. Il feeling tra lo spagnolo e la Casa giapponese è ormai cementato e radicato, anche se non mancano le tentazioni e le offerte. LaPresse/Alessandro La Rocca L’ultima è ...

MotoGp - Pernat shock : “la Ducati ha fatto un’offerta per Quartararo. Rinnovo Marquez? Ecco quanto ha chiesto alla Honda” : Il manager ligure ha rivelato di aver parlato con l’agente del pilota del team SIC Petronas, venendo a conoscenza della corte spietata della Ducati al rookie transalpino La Ducati fa sul serio per Fabio Quartararo, il team di Borgo Panigale ha intenzione di bloccare il francese per il 2021, scippandolo alla Yamaha. Una corte serrata, già partita nelle scorse settimane, come ammesso da Lin Jarvis durante l’ultimo week-end in ...

MotoGp - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez ricchissimo - Valentino Rossi infinito - Dovizioso precede Lorenzo : Marc Marquez si è laureato Campione del Mondo della MotoGP per la sesta volta in carriera: il fuoriclasse spagnolo ha conquistato il suo ottavo titolo iridato considerando anche quelli in 125 e in Moto2, confermandosi come il padrone incontrastato delle due ruote. Siamo di fronte a un fenomeno assoluto che ad appena 26 anni ha già scritto tanti record del motociclismo e vuole continuare su questa strada. Il centauro della Honda, nella stagione ...

MotoGp - Marquez esce allo scoperto : il campione del mondo disegna il proprio futuro : Presente oggi alla prima giornata dell’EICMA, il pilota spagnolo campione del mondo ha rivelato quelle che sono le sue intenzioni riguardo il proprio futuro Manca una sola gara prima della fine del Mondiale 2019 di MotoGp, il Gran Premio di Valencia farà calare il sipario su una stagione dominata da Marc Marquez, capace di chiudere nella top-2 in ben 17 dei 18 appuntamenti in calendario. AFP/LaPresse Record su record battuti ...

Marc Marquez - MotoGp : ”Voglio continuare per molti anni in Honda - questa è la mia famiglia” : Marc Marquez è stato autore di una stagione da sogno che l’ha portato a vincere il suo ottavo Mondiale. La superiorità del pilota spagnolo è stata evidente e nessuno dei suoi avversari è riuscito ad impensierirlo nella lotta al titolo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sua Honda, probabilmente la moto migliore. Marquez in un’intervista rilasciata a Marca ha raccontato dei suoi progetti futuri, rassicurando i tifosi della ...

MotoGp - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

MotoGp – Agostini e quell’elogio a Marquez : “sarei disonesto se dicessi che vorrei battesse il mio record - ma ammetto…” : Giacomo Agostini elogia il talento di Marc Marquez: vederlo eguagliare il record di 15 titoli vinti non è un’utopia Anche per quest’anno ogni avversario si è dovuto arrendere, per il quarto anno consecutivo in MotoGp regna il dominio di Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha sbaragliato la concorrenza, tenendo a debita distanza Dovizioso e la sua Ducati per tutto l’anno, conquistando l’ottavo titolo di campione del ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGp - Alex vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra