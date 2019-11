Creare i nuovi Dpo | la ‘missione’ di Inveo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 11 nov. (Labitalia) –responsabili della protezione dei dati, figure professionali indispensabili per le aziende. E’ l’obiettivo di, organismo di certificazione data protection accreditato e formazione privacy Gdpr per tutti i livelli, che ha elaborato un percorso di alta formazione post-universitaria per ‘plasmare’ il Data protection officer ‘ il responsabile della protezione dati- di oggi e di domani. “L’iniziativa segue un percorso culturale nato con il nostro mentore e amico scomparso Giovanni Buttarelli, già presidente della Autorità Garante europea con il quale abbiamo puntato a promuovere la cultura nella protezione dei dati personali”, racconta ad Adnkronos/Labitalia Riccardo Giannetti, Scheme Owner di. Secondo Giannetti, “Buttarelli è stato per l’Italia la persona più ...

delucajuri : Non esiste #Autogoverno ed #Autonomia senza piena sussidiarietà Impensabile creare nuovi centralismi a livello reg… - amapola_smart : RT @unicircular: ??Oggi su L'Economia @Corriere @elencomelli fa il punto sull'economia circolare: ????In base ai dati @EU_Eurostat il tasso di… - RomaArtigiana : Già esistono botteghe che, partendo dai reperti archeologici, ne usano la 'ricetta' per ricrearli. Ma è solo l'iniz… -