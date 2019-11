Veera Kinnunen Osvaldo non è stata la causa della rottura con Oradei

Ballando con le Stelle - Veera Kinnunen rompe il silenzio da Marco Liorni : “Ecco tutta la verità sulla rottura Stefano Oradei” : “Si è parlato moltissimo della mia vita privata, io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità“. Esordisce così Veera Kinnunen a Italia Sì: la ballerina di Ballando con le Stelle ha deciso infatti di rompere il silenzio e raccontare nel programma di Marco Liorni la sua versione dei fatti sulla fine della storia d’amore con il collega Stefano ...

Veera Kinnunen e Stefano Oradei - di nuovo insieme a Ballando : ‘Eravamo già una coppia rotta’ : “Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura“, ha spiegato Veera Kinnunen nel corso di una intervista a Italia sì (qui il video) in onda sabato 9 novembre, intervista nella quale mette a posto i tasselli di un gossip che ha infiammato la cronaca rosa della scorsa stagione televisiva. E in questa occasione vuole precisare che la relazione con l’ex ...

Veera Kinnunen e Stefano Oradei : la verità su Dani Osvaldo e sulla fine della relazione : Veera Kinnunen ha deciso di dire la verità, la sua verità, sulla controversa fine dalla sua relazione (durata undici anni) con Stefano Oradei, che molti hanno imputato a un tradimento con il suo ex allievo a Ballando con le Stelle, Dani Osvaldo. La ballerina scandinava lo ha fatto durante la trasmissione ItaliaSì, dove ha potuto raccontare, forse per la prima volta, la sua versione di una storia che ha fatto discutere non solo i fan della ...

Veera Kinnunen a Italia Sì : “Oradei? Atteggiamenti sbagliati”. Dani Osvaldo? Silenzio in studio : Veera Kinnunen parla per la prima volta del triangolo amoroso con Stefano Oradei e Dani Osvaldo Veera Kinnunen ha finalmente rotto il Silenzio dopo lo scandalo che l’ha travolta la scorsa estate insieme a Stefano Oradei e Dani Osvaldo. La ballerina svedese si è confidata con Marco Liorni a Italia Sì, parlando a lungo del […] L'articolo Veera Kinnunen a Italia Sì: “Oradei? Atteggiamenti sbagliati”. Dani Osvaldo? Silenzio ...

Milly Carlucci : “Non possiamo fare a meno di Carolyn Smith”. E poi lancia un’inaspettata notizia su Veera Kinnunen e Stefano Oradei : “È convalescente, ma fa sempre parte della nostra carovana: Ballando non può fare a meni di lei. Carolyn è così: non la ferma nessuno neanche con le cannonate“. Parole di Milly Carlucci che in occasione di Ballando on the Road, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. E a proposito di Carolyn Smith, che è stata di nuovo operata a causa del cancro con il quale combatte da tempo, Milly ha confermato la forza della ...

Ballando - Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme. Osvaldo scomparso : Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme nello studio di Ballando con le Stelle, mentre Dani Osvaldo, che era uscito allo scoperto con la ballerina qualche mese fa, sembra scomparso. I due insegnanti di ballo hanno vissuto una lunga storia d’amore terminata bruscamente lo scorso anno, dopo gossip e alcune dichiarazioni in diretta. Tutto era iniziato quando il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune foto in cui Veera e Stefano ...

Veera Kinnunen e Oradei tornano a lavorare insieme : Osvaldo è sparito : Veera Kinnunen e Stefano Oradei di nuovo a Ballando con le Stelle: che fine ha fatto Dani Osvaldo? Ancora un colpo di scena dietro le quinte di Ballando con le Stelle. In barba ai gossip degli ultimi mesi, Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono tornati a lavorare insieme. I due ballerini sono stati confermati da […] L'articolo Veera Kinnunen e Oradei tornano a lavorare insieme: Osvaldo è sparito proviene da Gossip e Tv.

Ballando - tra Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen amore già finito? Gli indizi sui social : Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen si sono già lasciati? Al momento non c'è una conferma ufficiale da parte degli interessati, ma per la coppia nata grazie a Ballando con le stelle...

Ballando con le Stelle : Veera Kinnunen e Dani Osvaldo potrebbero essersi lasciati : La storia d’amore tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo potrebbe essere arrivata al capolinea. Al momento mancherebbe solo l’ufficialità dei due diretti interessati. La passione tra Veera e Dani era sbocciata a Ballando con le Stelle: lei ballerina, lui allievo. La Kinnunen già in crisi con Stefano Oradei, aveva scelto di intraprendere una relazione proprio con l’ex calciatore. La coppia, appena uscita allo scoperto, era stata bersagliata dai soliti ...

Osvaldo e Veera Kinnunen - è notte fonda. Tornano sui social - ma separati : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, è notte fonda. Tornano sui social, ma separati. Lei: “Enigma” Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, è notte fonda: la coppia sbocciata a Ballando con le Stelle ha fatto sognare molti fan, ma pare che abbia già finito di percorrere un cammino comune. Finora non c’è stata alcuna conferma della rottura […] L'articolo Osvaldo e Veera Kinnunen, è notte fonda. Tornano sui social, ma separati proviene da ...

Osvaldo e Veera Kinnunen - il gossip che è già sulla bocca di tutti : Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno fatto parlare per tutta l’estate. Sono usciti allo scoperto poco dopo la fine di “Ballando con le Stelle”, dove erano partner, ma i rumor di una loro intesa circolavano già con insistenza. Anche perché lei è la ex di un altro protagonista dello show di Milly Carlucci, Stefano Oradei, che si è da poco confessato nel salotto tv di Eleonora Daniele. A “Storie Italiane” Oradei ha ribadito che la relazione ...