Sonic Mania non mi ha reso ricco Sono al verde e la campagna Kickstarter di

(Di lunedì 11 novembre 2019) La storia di Vertebreaker è sicuramente la storia di molti progetti indie ma merita comunque di essere raccontata anche perché molto probabilmente chi non fa parte del mondo degli sviluppatori a contratto non ha idea di come funzioni effettivamente questo particolare settore. Questa non è quindi solo la storia di Vertebreaker ma è anche la storia di Simon "Stealth" Thomley, fondatore e programmatore capo di Headcannon e figura chiave dietro a.Come forse alcuni tra voi sapranno, ilpiù apprezzato dagli ultimi anni non è stato creato da SEGA ma da dei fan e sviluppatori indie che formano le software house PagodaWest Games e Headcannon. Proprio Headcannon era al lavoro su Vertebreaker, un platform old school piuttosto interessante che ha cercato fortuna su. Purtroppo in una settimana dal lancio laha ottenuto appena il 5% dell'obbiettivo finale di ...

