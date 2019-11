Migranti | le inchieste sui centri di detenzione in Libia | i trafficanti di umani accusati

Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019) Si stanno tirando le somme della maxi-inchiesta che per la prima volta porterà di fronte alla Corte penale internazionale alcuni esponenti libici, vicini sia alle milizie che alle autorità di Tripoli, e coinvolti nel traffico degli esseri. Si tratta di figure con cui le autorità europee e italiane, negli anni, hanno avuto regolarmente a che fare.

