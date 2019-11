Manovra | le banche | “Drena liquidità | ulteriore sacrificio per noi Ok a confronto per

Manovra : cashback al 19% e direttamente da banche : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Sarà fissato al 19% il cashback studiato dal governo per incentivare l’uso di moneta elettronica. E si lavora, spiegano fonti di Palazzo Chigi, per fare in modo che le risorse vengano stanziate attraverso i circuiti Visa, Mastercard, ecc.. Il governo sta lavorando a una soluzione di questo tipo, per alimentare il bonus befana -da stanziare a gennaio 2021- senza dover tenere da parte scontrini e ricevute, ...

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...