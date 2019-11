Legge sulle vittime del dovere | perché è ancora ferma in Senato

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sono morti facendo il loro. È successo la scorsa settimana ai pompieri di Alessandria, appena qualche settimana fa agli agenti della questura di Trieste, ma ci sono casi ogni anno di rappresentati delle istituzioni morti in servizio. Lo erano anche i tre carabinieri e il metronotte uccisi negli anni Settanta da Antonio Cianci, l’ergastolano che, in permesso premio, nel fine settimana, ha ferito alla gola, con un taglierino, un uomo di 79 anni nel corso di una rapina. Per questee per le loro famiglie non esiste unaspecifica. Ci sono però proposte in discussione in Parlamento. L’obiettivo di questi diversi disegni è equiparare a queste persone e ai loro familiari le tutele previste per ledel terrorismo e della mafia. Emanuela Piantadosi è la presidente dell’Associazionedelche rappresenta circa 500 famiglie di appartenenti alle forze ...

