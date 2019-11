Il terrorismo resta “la principale minaccia per l’Italia”

Egitto - arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni : accusato di terrorismo - ma negli ultimi due anni è rimasto in carcere : Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), ...

Manchester - accoltella 5 persone in un centro commerciale. L’uomo arrestato per terrorismo : Almeno cinque persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che e' stato isolato dalla polizia locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo 40enne - e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato ...

Un analista antiterrorismo del governo statunitense è stato arrestato con l’accusa di aver passato informazioni riservate a due giornalisti : Un analista antiterrorismo del governo statunitense è stato arrestato con l’accusa di aver passato informazioni riservate a due giornalisti, tra cui una donna a cui era sentimentalmente legato. Le informazioni diffuse riguardavano i sistemi bellici di un paese straniero, secondo

terrorismo - estradato il 28enne condannato all’ergastolo in Algeria per i suoi contatti con l’Isis. Era stato arrestato a Roma a novembre : Era stato arrestato dalla Digos di Roma lo scorso novembre perché ricercato internazionale dopo una condanna per Terrorismo. Ora T.M., algerino di 28 anni, è stato estradato. A tradire l’uomo – condannato dal Tribunale di Boumerdes il 31 marzo 2016 per il reato di appartenenza a organizzazione terroristica e di estorsione commessi tra il 2010 e il 2016 e destinatario di quattro ordini di cattura internazionale – era stata la ...