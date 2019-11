Excelence 2019 | incoronato miglior cuoco under 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma – E’ stata la 22enne Yara Journo Barda a vincere la ‘Race to the Stars’, contest per cuochi30 del Lazio che ha chiuso oggi la tre giorni di Excellence, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche made in Italy che si e’ tenuto alla Nuvola all’Eur, a Roma. “È stata tosta- il primo commento della giovane Yara- davanti a un tale livello dei giudici e in un contesto cosi’ importante. Sono felice di aver vinto e di proseguire la mia strada per diventare una grande cuoca”. Sorriso timido e mani sapienti, l’aspirante chef ha preparato un colorito gazpacho di frutta e verdura che ha conquistato la giuria composta da 5 celebri nomi della cucina gourmet, tutti stellati: Fabio Cervo, Daniele Usai, Giuseppe Di Iorio, Paolo Gramaglia, Massimo Viglietti. Stellato sara’ anche il ristorante che la accogliera’ per ...

