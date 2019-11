Attentato in Iraq | amputata la gamba anche a un terzo soldato

Iraq - l'Isis rivendica l'Attentato ai militari italiani : "Con l'aiuto di Dio - colpiti i crociati" : Ancora l'Isis. I terroristi islamici rivendicano l'attacco ai militari italiani in Iraq di domenica 10 novembre, attacco avvenuto nei pressi di Kirkuk. Lo riporta Site, il centro che monitora l'estremismo islamico globale. Il comunicato con cui l'Isis ha rivendicato l'attacco è stato diffuso attrave

Attentato contro italiani in Iraq : a un militare amputata una gamba. La solidarietà di Mattarella : Nicola Lanza de Cristoforis, comandante interforze, intervistato da Rai News 24, ha fatto il punto della situazione dei militari italiani feriti in Iraq a causa di un Attentato esplosivo su una strada per Kirkuk. Le sue dichiarazioni sono state confermate anche da fonti dello Stato Maggiore della Difesa: - a un militare dell'Esercito è stata amputata la gamba sopra al ginocchio; - a un militare della Marina è stata amputata una parte del ...

Attentato contro militari italiani in Iraq - Isis rivendica : “Colpiti i crociati” : In un comunicato diffuso attraverso la solita agenzia di propaganda Amaq, il sedicente Califfato islamico ha rivendicato l'Attentato contro i militari italiani in Iraq nel quale sono rimasti feriti cinque soldati di cui 3 in modo grave. "Con l'aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito con un ordigno un veicolo blindato con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell'antiterrorismo peshmerga" recita la ...

Iraq - Attentato contro militari italiani. L’Isis rivendica l’attacco : “Colpiti crociati e apostati” : L’Isis ha rivendicato l’attacco ai militari italiani in Iraq. È quanto riporta Site. Nell’attacco, con un ordigno rudimentale, sono rimasti feriti cinque soldati delle forze speciali. “Con l’aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell’antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione e ...

Iraq : comandante Cc Sicilia - ‘caduti Attentato sono motivo di esempio’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “Nel giorno dell’attentato di Nassiriya si ricordano tutte le vittime delle missioni internazionali di pace. Dopo quel giorno, le Forze armate hanno percepito la vicinanza della nazione, così come anche i familiari delle vittime percepiscono in questo momento la nostra vicinanza. I vostri cari sono i nostri cari. I caduti nel vile attentato sono per noi motivo di esempio e ispirazione alla nostra ...

Iraq - Attentato ai militari italiani : come stanno i cinque soldati. «Per quattro di loro situazione seria» : È trascorsa tranquilla la prima notte in ospedale per i cinque militari italiani rimasti coinvolti ieri nell'attentato in Iraq. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti...

Iraq : Attentato Nassirya - Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti (2) : (Adnkronos) – Il 12 novembre del 2003, a Nassirya, un camion cisterna imbottito con circa 300 chilogrammi di tritolo mescolato a liquido infiammabile fu lanciato contro la base italiana, seminando morte. “Altissimo fu il tributo di sangue pagato dalla Sicilia che vide il sacrificio di sette suoi figli ‘ ha aggiunto – Il 12 novembre 2003 in Iraq persero la vita Giovanni Cavallaro, sottotenente, originario di Messina; ...

Iraq : Attentato Nassirya - Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha deposto, nel cortile Maqueda di Palazzo Reale, a Palermo, una corona di alloro in memoria dei caduti siciliani di Nassiriya nel sedicesimo anniversario della strage del 2003. Insieme al presidente dell’Ars, il comandante della Legione Carabinieri Sicilia Giovanni Cataldo e il comandante militare dell’esercito ...

Iraq - Attentato contro militari italiani. Il figlio di una vittima di Nassiriya : “Ferita riaperta” : Marco Intravaia, figlio del brigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya di 16 anni fa, ha commentato l'attentato al convoglio delle forze speciali italiane di ieri a Kirkuk, in Iraq, nel quale sono rimasti feriti tre miliari: "Il dolore oggi è molto grande. Il nuovo attentato in Iraq non può che riaprire una ferita, mai rimarginata".Continua a leggere

Iraq : figlio Intravaia - ‘Attentato dolore che si rinnova’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Il nuovo attentato in Iraq non può che riaprire una ferita, mai rimarginata”. Così Marco Intravaia, figlio del brigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya, di cui oggi ricorre il sedicesimo anniversario. ‘Per me e la mia famiglia ‘ ha detto Intravaia ‘ è un dolore che si rinnova ogni volta che si verificano attentati contro i nostri militari o di incidenti che li ...