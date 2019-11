Tennis | ATP Finals 2019 | si comincia a Londra! Berrettini tenta l’impresa con Djokovic

Tennis ATP World Tour Finals 2019 con Matteo Berrettini (diretta esclusiva Sky Sport) : Londra è pronta per accogliere i migliori otto Tennisti del 2019, che si giocano il titolo di Maestro nelle ATP Finals (diretta esclusiva Sky Sport). In campo i più forti giocatori del pianeta, che in una settimana chiuderanno la stagione ATP con il torneo più...

Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals e sogna un posto tra i "grandi" del Tennis : Jannik Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals di Milano superando l'australiano Alex de Minaur, numero 18 della classifica ATP. Il 18enne azzurro, numero 95, succede così nell'albo d'oro al greco Stefanos Tsitsipas. Una vittoria netta quella del tennista azzurro che si è imposto per 4-2 4-1 4-2 (il punteggio nel torneo dedicato ai campioni di domani prevede i set "corti"). Un successo che corona una stagione di grande prestigio ...

Tennis - Next Gen Atp Finals 2019 : JANNIK SINNER DA CAPOGIRO! L’azzurro batte Kecmanovic e vola in finale : JANNIK SINNER è in finale alle Next Gen Atp Finals 2019. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere questo traguardo dopo aver sconfitto in quattro set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, in rimonta con il punteggio di 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Ennesima grandissima prestazione da parte di SINNER, che ora in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha ...

Tennis - ATP Finals 2019 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Djokovic favorito - 25 per l’impresa di Berrettini : La O2 Arena di Londra è pronta per ospitare le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno. La capitale britannica accoglierà il meglio del Tennis mondiale dal 10 al 17 novembre, i partecipanti sono stati suddivisi in due gironi da quattro giocatori ciascuno e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. L’Italia si affida a Matteo Berrettini che si è qualificato con ...

Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Humbert streaming video tv - orario - Tennis - : Diretta Atp NextGen 2019, Sinner Humbert streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che giovedì 7 novembre chiudono la fase a gironi.

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : Tiafoe-Ymer vale la semifinale - tutto aperto nel gruppo A. Sinner già qualificato : Terza ed ultima giornata nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019. Il solo Jannik Sinner è già sicuro di accedere alle semifinali e anche il suo avversario odierno, il francese Ugo Humbert, conosce già il proprio destino. Infatti l’altoatesino ha vinto due partite, mentre il transalpino le ha perse entrambe e non ha possibilità di accedere al turno successivo. Sinner-Humbert è dunque un match con nessun valore per la classifica ...

Tennis - ATP Finals 2019 : i due obiettivi di Novak Djokovic - vincere e tornare numero uno : Novak Djokovic ha perso la leadership della classifica mondiale proprio in questa settimana, ma il serbo ha ancora la possibilità di chiudere l’anno al numero anno, ma molto dipenderà dal suo rendimento alle ormai imminenti ATP Finals di Londra. Il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso a Rafael Nadal e di termine per la sesta volta in carriera (raggiungerebbe Pete Sampras) la stagione in vetta al ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : super esordio di Jannik Sinner! Vittoria in quattro set su Frances Tiafoe : E’ subito un Jannik Sinner stellare nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Milano. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta in quattro set l’americano Frances Tiafoe, numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali per il nativo di San Candido, che domani affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il ...

Atp Finals di Tennis - sorteggiati i gironi : l'italiano Berrettini con Federer e Djokovic : C'era grande attesa per i sorteggi dei gironi delle Atp Finals 2019 che si disputeranno dal 10 al 17 novembre a Londra alla O2 Arena e finalmente oggi poco dopo le ore 14:30 è stato svelato il mistero circa i gironi: l'Italia tifa per la grande sorpresa di questo 2019, Matteo Berrettini, il quale è entrato nella top 10 dei tennisti del mondo e che da lunedì occuperà la posizione n.8 nel ranking mondiale. Atp Finals 2019, i gironi Con circa 40 ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Rafael Nadal volerà a Londra per testare le sue condizioni in allenamento : Rafael Nadal ha annunciato che andrà a Londra nei prossimi giorni dopo la risonanza magnetica effettuata a Barcellona lunedì. Lo spagnolo, tornato in prima posizione nel ranking mondiale dopo il 1000 di Parigi-Bercy, ha dichiarato tramite una nota sui suoi profili social di avere una piccola lesione agli addominali ma che volerà comunque in Inghilterra per testare le sue condizioni tra giovedì e venerdì. Il Tennista di Manacor si era ritirato ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutto pronto a Milano! Non solo Sinner-Tiafoe - attesa anche per Alex De Minaur : Scattano oggi a Milano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under 21 del circuito mondiale. Nonostante qualche assenza importante, vedi Tsitsipas e Shapovalov, la manifestazione presenta comunque un parterre di giocatori di ottimo livello. Questo l’elenco completo dei partecipanti: Alex De Minaur, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic, Mikael Ymer, Alejandro Davidovich ...