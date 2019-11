Quando la Colombia era boxe e la boxe era Pambelé

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 10 novembre 2019) Madrid, Spagna. Riunione dini. Arriva Gabriel Garcia Marquez. C’è chi esclama: “Ecco l’uomo più importante della”. Gabo si guarda intorno: “Dov’è?”., oKid, è Antonio Cervantes, professione pugile, campione del mondo dei pesi welter junior dal 1972 al 1976

BeppeBongi : RT @survivalitalia: In #Colombia, gli Indigeni vengono uccisi da decenni. @Survival ha sostenuto il @CRIC_Cauca negli anni '70, quando i lo… - verdeacqua1209 : RT @survivalitalia: In #Colombia, gli Indigeni vengono uccisi da decenni. @Survival ha sostenuto il @CRIC_Cauca negli anni '70, quando i lo… - survivalitalia : In #Colombia, gli Indigeni vengono uccisi da decenni. @Survival ha sostenuto il @CRIC_Cauca negli anni '70, quando… -