Infezioni ospedaliere | i letti in rame antibatterico possono ridurre il rischio di

(Di domenica 10 novembre 2019) Secondo una ricerca pubblicata su “Applied and Environmental Microbiology”, neiinnelle unità di terapia intensiva sono presenti in media il 95% in meno di batteri rispetto aiconvenzionali, e mantengono questi livelli durante la permanenza dei pazienti in ospedale. Il risultato dello studio potrebbe essere utile per contrastare la diffusione delle. “Leprese in ospedale colpiscono ogni anno circa 2 milioni di americani e ne uccidono quasi 100.000, un po’ come se un aereo si schiantasse ogni giorno“, ha dichiarato Michael G. Schmidt, della Medical University of South Carolina a Charleston, coautore dello studio. “Nonostante i migliori sforzi da parte dei lavoratori dei servizi di pulizia, inon vengono puliti né abbastanza spesso, né abbastanza bene“. “Sulla base dei risultati ...

