Che guaio per Lycamobile | compromessi la privacy degli utenti e i loro documenti personali

Ancelotti sCherza sulla formazione : “L’importante è Che la azzecchi io e purtroppo tante volte la sbaglio - quello è il guaio” : Il grande interrogativo per la partita di domani sera contro il Salisburgo è quale sarà la formazione che Carlo Ancelotti deciderà di mettere in campo e lo sa bene l’allenatore che in conferenza stampa ha scherzato con i giornalisti proprio su questo tema “Sì, considerare 14 giocatori è molto importante. Sarà una gara ad alta intensità, entrambe vogliono dare intensità, quindi i cambi possono risultare decisivi. A voi interessano i primi ...