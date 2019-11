Basket | 8^ giornata Serie A 2019-2020 | Watt fa impazzire Venezia La Reyer batte Sassari

Basket - 8^ giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna imbattuta - Brindisi seconda. Vittorie di Cremona e Roma : Inarrestabile la Virtus Bologna, che resta imbattuta anche dopo l’ottava giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Sasha Djordjevic è sempre in solitaria in testa alla classifica, superando in una ex grande classica della pallacanestro la De’Longhi Treviso con il punteggio di 84-79. Una partita che si è decisa nel terzo quarto con il parziale di Bologna di 28-14, ma che ha comunque gli ospiti provare fino alla fine a rimontare ...

Basket - 8a giornata Serie A 2019-2020 : Trento fa suo l’anticipo. Espugnata Pesaro al supplementare : L’ottava giornata della Serie A si è aperta con la vittoria della Dolomiti Energia Trento sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro. La squadra di coach Brienza ha ottenuto il successo dopo un tempo supplementare, imponendosi con il punteggio di 101-95. Un successo che permette a Trento di salire a quota otto punti nel gruppo in quarta posizione, mentre Pesaro resta ancora all’ultimo posto a quota zero. Grande prestazione in casa ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina Venezia ed è sola in testa - vittorie di Schio e San Martino di Lupari : La Passalacqua Ragusa è in testa alla classifica in solitaria dopo la sesta giornata. Le siciliane hanno dominato il big match di questo turno di Serie A1 contro la Reyer Venezia, imponendosi per 83-60 al termine di una partita che Ragusa ha fatto sua nel secondo tempo (parziale complessivo di 46-28). Grande prestazione di Dearica Marie Hamby, che ha chiuso con 34 punti a referto. Per la Passalacqua ottima anche la partita di ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Ragusa-Venezia - Schio attende Battipaglia : Importantissimo scontro al vertice nella sesta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Al Palaminardi va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa ed Umana Reyer Venezia. Si sfidano le due squadre imbattute in questo campionato: le siciliane si sono già imposte in questa stagione nel big match contro Schio, mentre le venete sono reduci dal derby vinto contro San Martino di Lupari. Proprio Schio e San Martino di Lupari inseguono ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 8a giornata : spiccano Venezia-Sassari e Virtus Bologna-Treviso : Venezia–Sassari e Virtus Bologna–Treviso sono le partite di cartello del calendario dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. Al Palasport Taliercio alle 20.45 di domenica si disputerà quello che è indubbiamente il big match di giornata tra Umana Reyer e Banco di Sardegna. Si tratta di un nuovo atto della rivalità tra le due squadre: negli ultimi playoff scudetto hanno vinto in sette intensissime partite i lagunari di Walter De ...

Calendario Serie A Basket : orari - programma - tv e streaming dell’ottava giornata (9-11 novembre) : Sopraggiunge il weekend e, accantonate le emozioni delle coppe europee, ci si rituffa nel campionato italiano di basket. Tra domani e lunedì, infatti, si dipanerà il programma dell’ottava giornata della Serie A 2019-2020. Come di consueto, otto i match previsti da Calendario: su tutti, spicca sicuramente la sfida tra Venezia e Sassari, remake della finale scudetto dello scorso anno. Ad osservare il turno di riposo sarà ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a giornata : la Virtus Bologna inizia il girone di ritorno contro Ulm per rafforzare il primato : Riparte dal PalaDozza l’EuroCup della Segafredo Virtus Bologna, che affronta il ratiopharm Ulm nella sesta giornata, prima di ritorno, del girone A che guida con quattro vittorie e una sconfitta. La formazione tedesca è in un periodo di seria crisi in Bundesliga, dove si trova al quattordicesimo posto con una vittoria e quattro sconfitte, che è lo stesso bilancio dell’EuroCup. Le uniche vittorie degli uomini di Jaka Lakovic sono ...

