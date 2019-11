Ex Ilva | trattativa in salita tra governo e Mittal Commissari pronti a impugnare il

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 9 novembre 2019) Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: In corso lo sciopero dei lavoratori ex Ilva. Trattativa in stallo tra Governo e Azienda. - sergimagugliani : RT @MaestroSMorra: #lavoro #Ilva #Conte #Trattativa #Ambiente #Salute PRIMO PIANO Ex Ilva, concluso l'incontro tra Conte e gli operai. htt… - GoodMorningIT : Buongiorno con Good Morning Italia #Trump rallenta sull'accordo con la Cina | 30 anni dalla caduta del… -