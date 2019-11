Bimbo di tre anni ricoverato dopo aver bevuto metadone in auto | denunciati i genitori

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Un bambino di treall’ospedale di Battipaglia (Salerno) peringerito del, un oppioide sintetico usato in medicina come analgesico nelle cure palliative. L’episodio si è verificato mentre viaggiava incon iper far rientro in Calabria quando si è improvvisamente impossessato della boccetta, dalla quale hala sostanza. Ihanno subito lanciato l’allarme. Il, infatti,perso i sensi, è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Eboli e, successivamente, al nosocomio di Battipaglia dove è statonel reparto di Rianimazione. La prognosi, al momento, resta riservata ma il piccolo sta reagendo bene alle cure dei medici e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno informato l’rità ...

