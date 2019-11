Trottole toscane Ci arriva un filmato di 3 #trombe #marine assieme davanti l'isola d'#Elba. ...

Serena Enardu - la bordata che spiazza tutti : “È diventato un cesso…” : E si torna a parlare di Serena Enardu. Da quando è finito Temptation Island Vip, e dunque la sua storia d’amore con Pago, la curiosità sulla vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto livelli inimmaginabili. tutti a chiedersi se dopo il reality è scattata la scintilla con il tentatore Alessandro con cui Serena ha condiviso momenti teneri e affettuosi nel reality. Lui ha fatto sapere di recente che gli piacerebbe approfondire la ...

Classifica marcatori Serie A live - la graduatoria aggiornata : Belotti sale a 5 : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 13 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Lukaku a 9 e da Muriel a 8 segnature. 13 RETI: Immobile (Lazio). 9 RETI: Lukaku (Inter). 8 RETI: Muriel (Atalanta). 7 RETI: Belotti (Torino) e Berardi (Sassuolo). 6 RETI: Zapata (Atalanta). 5 RETI: Joao ...

Live Inter-Verona 0-1 : all'intervallo decide il rigore di Verre : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Emily VanCamp commenta entusiasta il reboot di Revenge con un personaggio del cast originale : "Non posso dire chi, ma stanno riportando in scena una persona specifica, che io adoro": così Emily VanCamp ha commentato il reboot di Revenge annunciato ufficialmente questa settimana, confermando che ci sarà un volto del cast storico nella nuova serie in lavorazione per ABC. Parlandone in esclusiva a TV Insider, l'attrice ha spiegato di essere molto felice all'idea che la serie di cui è stata protagonista torni in tv con un reboot, che ...

Busta paga 2020 e buoni pasto : cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati : Busta paga 2020 e buoni pasto: cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati In arrivo diverse novità riguardanti i lavoratori dipendenti con la prossima manovra: il taglio del cuneo fiscale avrà delle ripercussioni sulla Busta paga mentre si attendono nuove disposizioni anche sui buoni pasto. Busta paga: come funzionerà il taglio del cuneo fiscale? Per la riduzione del cuneo fiscale il governo stanzierà 3 miliardi nel 2020, nel ...

Dylan - 13 anni - bomber del Pozzomania : “Insulti razzisti - non mi fermerete” : Sul Corriere Torino la storia di Dylan, 13 anni, giovane promessa del calcio del Pozzomaina, tanto da essere osservato speciale dalla Juventus, ma di pelle nera. E per questo offeso continuamente sul campo di calcio con battute razziste e discriminatorie dai genitori di altri giovani calciatori come lui. L’ultima volta è successo domenica pomeriggio, nella partita Acqui Terme-Pozzomaina, categoria Under 14 regionali. Quanto accaduto è ...

La danza delle trombe marine sull'isola d'Elba - filmato mozzafiato : Un fenomeno davvero mozzafiato si è verificato questa mattina nel mar Tirreno, precisamente poco a largo dell'isola d'Elba. Alcuni cumulonembi che sorvolavano l'isola hanno trovato le condizioni...

Centocelle - Viminale : massima attenzione : 18.44 "Sono in corso le indagini per individuare gli autori di queste azioni criminali.L'attenzione e l'impegno del Viminale, ed in particolare del Prefetto e di tutte le Forze dell'ordine che operano nella Capitale,sono al massimo". Così il ministro Lamorgese sul rogo del Baraka Bistrot a Roma. "Parteciperò al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si svolgerà il 15 novembre per un' attenta analisi della sicurezza a ...

Viva RaiPlay - Fabio Volo su Fiorello e il suo show : “Fa sempre le stesse imitazioni” : “Fa se stesso e le imitazioni di sempre, secondo la grammatica di Alighiero Noschese”. Fabio Volo sembra critico su Fiorello ritornato con il nuovo programma Viva RaiPlay, che invece piace proprio a tutti: audience e critica. Il conduttore radiofonico, attore e scrittore in una lunga intervista su Il Messaggero, nella quale descrive la sua ultima esperienza lavorativa come voce narrante di Ailo – Un’avventura fra i ghiacci, ha ...

Morto a 27 anni il pugile Dwight Ritchie : pugno nello stomaco durante l’allenamento : Lutto nel mondo della boxe: è Morto a 27 anni il campione australiano Dwight Ritchie, soprannominato "Cowboy". Il giovane si stava allenando sul ring con un compagno quando ha ricevuto un pugno allo stomaco che gli è stato fatale. Raggiunto il suo angolo, è crollato a terra privo di sensi. Lascia tre figlie piccole. "Sarà ricordato come uno dei talenti più brillanti del Paese".Continua a leggere

Verissimo - Francesca Manzini in lacrime di fronte a Silvia Toffanin : troppo doloroso quel racconto : L’attrice ed imitatrice Francesca Manzini è figlia di un dirigente sportivo, quindi ha trascorso gran parte dei suoi primi anni di vita allo stadio. Ma le sue più grandi passioni sono state il cinema e l’intrattenimento ed a 18 anni ha esordito per la prima volta in televisione. Oggi è stata ospite di ‘Verissimo’ e con Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti. A proposito di quando era soltanto una bambina ha detto: ...

Maltempo - prima neve in Versilia : imbiancate le cime delle Alpi Apuane : prima nevicata della stagione in Versilia. Dopo il brusco abbassamento delle temperature dei giorni scorsi, oggi le vette dei monti che si trovano alle spalle di Viareggio e Forte dei Marmi sono stati imbiancati da una nevicata che ha ammantato le cime più alte delle Alpi Apuane. Al momento non si registrano disagi alla viabilità né alle frazioni montane. L'articolo Maltempo, prima neve in Versilia: imbiancate le cime delle Alpi Apuane sembra ...

Muro di Berlino - a 30 dalla caduta l’Herta ricorda lo storico evento con una bellissima coreografia [FOTO] : In occasione del trentennale della caduta del Muro, l’Herta Berlino ha eretto il Berliner Mauer che fino al 1989 separava la Germania Est da quella Ovest. L’iniziativa è avvenuta prima della gara di Bundesliga persa contro il Lipsia per 4-2. L’Olympiastadion è stato teatro della ricostruzione solo per pochi minuti. Il Muro è stato abbattuto prima dell’inizio della partita. “Insieme contro i muri, insieme per ...

Inter-Verona 0-1 live - non sbaglia Verre dal dischetto! : Inter-Verona live – Terza gara della 12^ giornata di Serie A, a San Siro la vice capolista ospita il Verona neopromosso e in salute. Da capire come la squadra nerazzurra reagirà alla folle notte di Dortmund e alle parole di Conte nel post gara. Da considerare, tuttavia, che il percorso di Handanovic e compagni in campionato è tutt’altra storia. Di fronte oggi, però, la miglior difesa del torneo. 40′ – Continua la ...