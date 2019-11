TuttoSport | “L’anno prossimo ADL farà piazza pulita!”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 8 novembre 2019): L’anno, o forse anche prima, ADLpulita. Ecco quanto scrive il quotidiano piemontese che prova anche ad anticipare alcune scelte di Aurelio De Laurentiis: “Senza trascurare l’ipotesi che Ancelotti possa ancora decidere di dimettersi, ma il tempo del coach emiliano, domani tra un mese oppure a fine stagione, si può considerare finito. De Laurentiis è rimasto molto deluso dal rendimento della squadra nella sua gestione, si aspettava molto di più ed è probabile che in futuro non si affiderà più a tecnici celebrati e costosi. L’anno, però, saràpulita: via Ancelotti e via 6-7 calciatori tra i senatori. Sarà messo sotto contratto un emergente. I nomi che intrigano il patron e che sta cominciando a sondare sono 4: Gian Piero Gasperini, autore del miracolo Atalanta; Gennaro Gattuso, recente pallino del patron; Rolando Maran, ...

