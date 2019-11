Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici sconto

Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici : Realme X2 e Realme 5 Pro, quest'ultimo in tre varianti, sono in offerta su Amazon, sul quale impazzano gli sconti dello Speciale Tesori Nascosti. L'articolo Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici proviene da TuttoAndroid.

Tre smartphone Realme si aggiornano : ecco la modalità scura e le patch di ottobre : Realme ha da poco iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento ColorOS 6.0 per Realme 3 Pro, Realme 5 Pro e Realme X rilasciati sul mercato, anche italiano alcuni di loro, alcuni mesi fa.

L'attesa è quasi finita : abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro : Realme annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro

Realme ha annunciato la roadmap degli aggiornamenti ad Android 10 : l'attesa non sarà breve : Realme ha pubblicato la tabella con le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento ad Android 10 per i propri modelli: in Cina a partire dal Q1 2020.

Realme vola in classifica mentre HiSilicon punta al 2020 con nuovi SoC 5G : Realme continua la sua fase di incredibile crescita raggiungendo la settima posizione nella classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo

Niente RealmeOS : Realme rimarrà fedele alla ColorOS - ma avrà una versione esclusiva : Adesso è praticamente ufficiale: non ci sarà nessun RealmeOS, Realme continuerà ad usare la ColorOS, ma troverà comunque il modo per distinguersi.

Due smartphone Realme ottengono la modalità scura e la patch di sicurezza di ottobre : Realme ha da poco iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento ColorOS 6 per Realme 1 e Realme U1 che aggiunge la modalità scura. L'ultima versione dell'aggiornamento ColorOS 6.0 per questi due smartphone Realme è iniziata oggi e il log delle modifiche include l'aggiunta della modalità scura insieme alla patch di sicurezza di ottobre.

Ecco LineageOS 16 unofficial per Realme 5 Pro e XT e TWRP unofficial per Realme 5 Pro : Primi assaggi di modding per Realme 5 Pro e XT: per entrambi c'è la prima build non ufficiale della LineageOS 16, per il primo anche la prima della TWRP.

Realme rilascia i sorgenti del kernel per Realme 5 - 5 Pro e XT e annuncia la ColorOS Beta per quest'ultimo : ColorOS Beta annunciata per Realme XT, mentre i sorgenti kernel sono disponibili anche per Realme 5 e 5 Pro per la felicità dei modder.

Realme X2 e 5 Pro arrivano in Europa con prezzi aggressivi : si parte da 199 euro : È sfida aperta anche in europa tra Realme e Redmi, aziende cinesi rispettivamente figlie di OPPO e Xiaomi

Realme X2 Pro - arriva anche in Italia il top di gamma da 399 euro : (Foto: Realme) Realme X2 Pro è ufficiale anche in europa e lui sì che può fregiarsi del titolo di flagship killer laddove ormai OnePlus è passato dall'altra parte della barricata. Il nuovo top di gamma economico punta forte su schermo, fotocamera, design, batteria e soprattutto su un prezzo interessantissimo. Il design è curato e ricercato grazie al telaio in alluminio, la cornice ridotta attorno allo schermo (che occupa quasi il 92% del

Realme sbarca in Italia. Da dove vengono e come sono i loro smartphone : Un nuovo protagonista si affaccia sul mercato europeo degli smartphone. Viene (ma che sorpresa!) dalla Cina e punta (ma che sorpresa!) alla fetta più appetibile: quella dei giovani e dei giovanissimi. Si chiama Realme ed è uno spin-off di un altro produttore piuttosto recente sulla scena italiana ed europea: Oppo. Lo sbarco di Realme in Europa è stato il 15 ottobre con il lancio a Madrid del suo modello di punta: l'X2 Pro, che

"Siamo venuti per conquistare l'Europa". Il debutto di Realme in Italia : Dopo aver sondato il terreno per un paio d'anni con lanci sporadici, Realme "osa fare il salto", come recita lo slogan della casa cinese, e si presenta sul mercato europeo con tre modelli che puntano a quella vasta quota che va sotto la denominazione di 'fascia media' e che comprende i giovani e i giovanissimi, una certa fetta di pubblico femminile e chiunque non abbia intenzione di spendere una fortuna per uno smartphone senza rinunciare a

Sarà di Realme il primo smartphone munito di modem 5G di Qualcomm : Realme conferma che Sarà la prima azienda a produrre uno smartphone con i nuovi chip 5G di Qualcomm