Lula è libero L' ex presidente del Brasile è uscito dal carcere

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa dell’exLuiza Inacioda Silva per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. Pereira Jr. sta sostituendo Carolina Lebbos, alla quale si erano rivolti i legali dell’ex capo dello Stato subito dopo la decisione presa la notte scorsa dalla Corte suprema, che per 6 voti favorevoli e 5 contrari ha stabilito che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili.La Lebbos, che è la responsabile per l’esecuzione della sentenza di, si trova attualmente in ferie.Una fonte del Partito dei lavoratori (Pt) fondato daha riferito all’ANSA che l’ex-operaio ...

