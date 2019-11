È arrivata la valigia smart impossibile da perdere

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) La crescita registrata dal settore turistico, tra le altre cose, ha favorito lo sviluppo di nuovi bagagli. Dopo lache ricarica i dispositivi elettronici grazie al movimento delle ruote e il trolley realizzato con materiali riciclati, in rampa di lancio ora c’è lacon una conformazione interna verticale che replica la disposizione di un armadio. Gli spazi per i vestiti (inclusivi di appendiabiti) sono separati da quelli dedicati ai cosmetici e agli effetti personali, mentre per il laptop e altri strumenti hi-tech ci sono appositi scompartimenti esterni. Ideato dal designer Jinyoung Song, SkyTrek sostituisce il lucchetto a combinazione con un lettore per le impronte digitali che velocizza lo sblocco, conta su una batteria da5200 mAh, rimovibile, per ricaricarephone, tablet e notebook, con la parte superiore del bagaglio che all’occasione si trasforma in uno ...

