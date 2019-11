Pomeriggio Cinque | Barbara d’Urso s’infuria | “Da me non vieni più”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 7 novembre 2019)d’Urso rimprovera un paparazzo in diretta a5 Ad’Urso è toccato l’arduo compito di gestire uno dei talk più difficili di. La bella conduttrice partenopea ha dovuto placare un accesso scontro tra Alex Fiumara e Gaetano Arena. Il paparazzo ha minacciato l’ex concorrente del Grande Fratello, suggerendo al ragazzo di essere grato che non si trovi in studio con lui altrimenti sarebbe passato alla violenza fisica. No, no, no. Silenzio! In trasmissione da me queste minacce non passano, altrimenti in trasmissione da me nonpiù. Fin quando si gioca va bene, ci sto pure, ma la violenza no! ha esclamatod’Urso furiosa a, che giustamente non vuole che attraverso il suo programma passino certi messaggi così brutti e violenti., Alex Fiumara fa un’ammissione....

