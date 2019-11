Il New York Times dice che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile

Un tribunale di New York ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza : La giudice di New York Saliann Scarpulla ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza per compensare al fatto di aver usato fondi destinati alla Trump Foundation – una fondazione filantropica legata al

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 57 - 15 dollari : New York, 7 nov. (Adnkronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha chiuso in rialzo di 0,80 dollari a 57,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 57,15 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in calo a 56 - 35 dollari : New York, 6 nov. (Adnkronos/Xin) – chiude in calo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha registrato un calo di 0,88 dollari a 56,35 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 56,35 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in calo a 56 - 35 dollari : New York, 6 nov. (Adnkronos/Xin) – chiude in calo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha registrato un calo di 0,88 dollari a 56,35 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 56,35 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Death Stranding : arriva un'esposizione artistica dedicata a New York : Death Stranding inaugura una galleria d'arte tutta sua. Come vediamo, infatti, in quel di New York Sony assieme a Kojima Productions ha lanciato una galleria d'arte dedicata la videogioco con dietro le quinte, concept art, ambientazione con scenari e molto altro ancora.La mostra si terrà presso la 60 10th Ave (10014 New York) e permetterà di immergersi a tutto tondo nel fantastico mondo visivo e iconografico di Death Stranding, in attesa del ...

The Equalizer - Queen Latifah riporta in tv la serie anni '80 Un giustiziere a New York? : In questo periodo dell'anno, a ridosso del Natale e ancor prima del Ringraziamento, i vertici delle reti broadcaster americane (CBS, ABC, NBC, Fox e The CW) iniziano a prendere i vari progetti che sono stati loro presentati e a scegliere quelli che potrebbero essere realizzati, con la speranza di trovare un nuovo successo.In un'epoca dominata da reboot e revival, in cui un nome già sentito e conosciuto dal pubblico sembra fondamentale per ...

La Maratona di New York alla 49esima edizione non ha perso smalto : Da Staten Islan a Manhattan, passando per Brooklyn, Bronks e Queens. La corsa più famosa del mondo è arrivata alla sua 49esima edizione e non ha perso smalto e freschezza. Continua ad essere energia pura e positiva, fatica e gioia, fiato e forza di gambe per gli oltre 50mila runners da oltre 120 Paesi del mondo. Chi l'ha già corsa lo sa: non capita spesso la felicità che può dare quella partenza, attraversando il ponte di Verrazzano, tutti ...

Maratona New York 2019 : i migliori italiani - risultati e classifiche. Massimiliano Milani vola in 2h27 : 30 a 47 anni - 54° a Central Park : Massimiliano “Massi” Milani è stato il migliore italiano alla Maratona di New York 2019 che si è disputata nella giornata di ieri, il 47enne col pettorale 1055 ha coperto il durissimo tracciato nella Grande Mela col buon tempo di 2h27:30 e ha tagliato il traguardo in 54esima posizione. Stiamo parlando di una vera e propria icona tra gli amatori vicini alle 50 candeline, aveva iniziato tutto per gioco nel 2009 quando la moglie chi ...

Le foto più belle della Maratona di New York : La Maratona più famosa del mondo si è corsa ieri, come da 49 anni nella prima domenica di novembre, attraverso i cinque distretti di New York

Diretta Maratona New York 2019/ Kamrowor ha vinto - Jepkosgei trionfa tra le donne : Diretta Maratona New York 2019, video Rai streaming: Kamrowor ha vinto, Jepkosgei trionfa tra le donne. Vincitori e percorso corsa della Grande Mela.

Maratona New York 2019 : quanti soldi hanno guadagnato i vincitori? Le cifre dei premi - assegno a sei cifre : Joyciline Jepkosgei e Geoffrey Kamworor hanno vinto la Maratona di New York 2019, doppietta keniane lungo le strade della Grande Mela: la ragazza si è imposta al debutto assoluto nella 42 km vincendo l’annunciato duello con Mary Keitany mentre l’uomo ha piazzato l’allungo decisivo nei pressi del 38esimo chilometro e ha trionfato in solitaria. Vincere la prova più prestigiosa e conosciuta cambia radicalmente la carriera di un ...

Maratona New York 2019 : risultato e classifica. Geoffrey Kamworor firma la doppietta - Desisa si ritira. Gebre terzo da “amatore” : Geoffrey Kamrowor ha vinto la Maratona di New York 2019 e si è così imposto nella Grande Mela per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2017. Il keniano, quest’anno capace di siglare il record del mondo nella mezza (58:01 a Copenhagen), era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative imponendosi col tempo di 2h08:13: il quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 22 novembre) ha piazzato una micidiale ...

Maratona New York : doppietta del Kenya : 18.02 Nel segno del Kenya la 49.ma edizione della Maratona di New York, la 42km più prestigiosa al mondo. Curiosità: vincono Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei,primatisti mondiali della mezza. Kamworor chiude in 2h08'12" staccando nel finale i rivali di fuga, il connazionale Korir e l'etiope Bekele Gebre, giunti ad una manciata di secondi. Fra le donne la Jepskosgei vince al debutto sulla distanza in 2h22'38", staccando di 1' la ...

Maratona New York 2019 : risultato e classifica gara femminile. Jepkosgei vince al debutto - Keitany si deve inchinare : Joyciline Jepkosgei ha vinto la Maratona di New York 2019, la keniana ha compiuto oggi il suo debutto in una 42 km e ha subito fatto centro nella gara più prestigiosa e famosa al mondo. La 25enne, primatista mondiale della Mezza Maratona (1h04:51 a Valencia nel 2017), si è imposta col tempo di 2h22:38: la progressione decisiva è arrivata attorno al 35esimo chilometro quando ha staccato la connazionale Mary Keitany. La 37enne andava a caccia ...