Il director di Mortal Kombat 11 stuzzica i fan che attendevano l' arrivo di Pennywise

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) I fan distanno chiedendo da tempo l'introduzione ditra i combattenti, ma nonostante questo l'iconico pagliaccio di IT non è mai comparso nella serie. E non sembra che questo cambierà con11 su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Su Twitter, il creativedella serie Ed Boon hato i fan con uno troll sul fatto chesarebbe arrivato nel gioco. Più in particolare, ilha pubblicato un'immagine che raffigura Joker cone il primo che fornisce al secondo indicazioni su come entrare in11.Detto questo, alla fine del tweet Boon - sapendo come sono i fan di- ha confermato chenon è in. Leggi altro...