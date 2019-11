Doccia scozzese | Lazio ko e rischio eliminazione

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) Pesante ko per 2-1 dellain casa con il Celtic Glasgow che compromette, quasi definitivamente, le possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. I biancocelesti sprecano tante occasioni e alla fine devono alzare bandiera bianca nell'ultimo minuto di recupero contro gli scozzesi che invece festeggiano il passaggio del turno. Al vantaggio dei padroni di casa con Immobile al 7' replicano i gol di Forrest al 38' e Ntcham al 95'. Nella classifica del gruppo guida il Celtic con 10 punti, uno in più del Cluj, poi laa quota 3, fanalino di coda il Rennes a 1. Agli uomini di Inzaghi potrebbe non bastare vincere le ultime due partite del gruppo E in casa con il Cluj e in trasferta a Rennes. Allo stadio Olimpico e' la festa dei Bhoys, come la tifoseria del Celtic Glasgow chiama i propri beniamini. Roma e' colorata di bianco e verde fin dalle prime ore della ...

