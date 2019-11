Colli Albani | incidente tra scooter e taxi | un ferito

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma – Intorno alle 18 di mercoledì 6 novembre, a, è avvenuto unstradale tra unoe un. Il conducente del motorino, avendo avuto la peggio, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’, avvenuto all’incrocio tra via Albano e via Genzano, ha visto loSuzuki impattare la Toyota Yaris per cause ancora in via di accertamento. Loista è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote, ed è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale Vannini in codice rosso. Va ancora ben compresa la dinamica dell’, sul quale gli agenti della Polizia Locale hanno svolto i rilievi scientifici. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto di via Genzano compreso tra via Albano e via Rocca Priora. L'articolotra, unproviene da RomaDailyNews.

