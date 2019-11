Agrigento | migranti sfruttati nelle campagne a 3 euro l’ora | donna ha abortito per la

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) A capo dell'organizzazione c'erano due donne, entrambe originarie della Repubblica Slovacca, che, con l'aiuto di due italiani, reclutavano nell'Estpa i braccianti per sfruttarlididove venivano controllati a vista. L'organizzazione criminale smantellata dai carabinieri con 8 arresti.

Corriere : Migranti dell’Est al lavoro nei campi per 3 euro l’ora: sette arresti - AvvMennillo : Migranti dell’Est al lavoro nei campi per 3 euro l’ora: sette arresti - Calma_Piatta_ : RT @Corriere: Migranti dell’Est al lavoro nei campi per 3 euro l’ora: sette arresti -