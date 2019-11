Unicredit vende l' 8% di Mediobanca Del Vecchio ora è il primo azionista

Mediobanca - Unicredit dice addio a Piazzetta Cuccia : vende il suo 8 - 4% delle azioni : Unicredit vende sul mercato l’intera quota dell’8,4% che detiene in Mediobanca per un valore di circa 800 milioni, stando ai prezzi attuali in Borsa. Nel dettaglio, l’incasso dovrebbe attestarsi tra i 785 e gli 805 milioni, vista la chiusura del titolo a Piazza Affari a 10,78 euro per azione e, stante il valore per azione detenuta a bilancio 2018, la plusvalenza lorda si dovrebbe attestare attorno ai 50 milioni di euro. L’uscita ...

Unicredit : vende su mercato sua quota in Mediobanca (2) : (Adnkronos) – La cessione della quota, sottolinea Unicredit, “è in linea con la strategia di dismissione di partecipazioni non strategiche”. L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinati investitori istituzionali. Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. Unicredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell’Offerta in qualsiasi momento.Per ...

Unicredit vende la sua quota in Mediobanca : Unicredit esce da Mediobanca. vende sul mercato attraverso un accelerated book bulding l’intera quota dell′8,4% che detiene nella banca d’affari.Il book building inizierà immediatamente. BofA Securities, Morgan Stanley e Unicredit Corporate & Investment Banking sono Joint Bookrunners. Come parte del mandato, Unicredit ha richiesto l’inserimento in un portafoglio ordini diversificato e si è ...