Repubblica | Insigne a Edo De Laurentiis | “Noi torniamo a casa nostra | dillo pure a tuo

Repubblica : Ancelotti pensa a un centrocampo a tre. Insigne verso la panchina : Ancelotti deciderà la formazione che scenderà in campo domani contro il Salisburgo solo questa sera dopo l’allenamento in Austria, ma è chiara l’emergenza azzurra in difesa. L’edizione napoletana di Repubblica sottolinea che toccherà a Meret e Koulibaly fare buona guardia in Champions, magari con il sostegno di un centrocampo di maggiore copertura Non è escluso che Ancelotti ne schieri tre (invece dei soliti due) contro il ...

Repubblica : Ancelotti antepone le esigenze del Napoli a quelle di Insigne : Due le scelte di Ancelotti che hanno sorpreso, ieri, contro il Verona, scrive Repubblica Napoli. Il tecnico ha bocciato Ghoulam, preferendogli Malcuit a destra e spostando di nuovo a sinistra Di Lorenzo, come era già successo a Genk per fronteggiare l’emergenza. Ma, soprattutto, ha messo Insigne seconda punta, proprio il ruolo che più volte il capitano ha dichiarato, sia nello spogliatoio che in pubblico, di non preferire. L’incontro ...