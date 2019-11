Matteo Gastaldo | la compagna Elisa | «Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo

Incendio Alessandria - la compagna di Matteo Gastaldo : “Ho dato un dolore a nostra figlia di 9 anni” : Il dolore di Elisa Borghello, la compagna di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco morti ieri nell’esplosione avvenuta nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria: "Ho dovuto dire a mia figlia che suo padre non c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande".Continua a leggere

“Eri un eroe ed un guerriero”. Matteo Gastaldo - uno dei 3 pompieri morti : Si chiamava Matteo Gastaldo ed era un vigile del fuoco, uno dei tre che ha perso la vita dopo l’esplosione nell’edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. Lo definiscono “eroe” e “guerriero”. E tale era davvero. Matteo, 47 anni, non era persona da tirarsi indietro di fronte al pericolo. “Sto pensando come riuscire ad andare al lavoro domani alle 8… Sveglia alle 5 e via. Piuttosto a piedi”, aveva scritto su Facebook nelle ore ...

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nell’esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all’esplosione di una cascina disabitata e sono rimasti uccisi dal crollo dell’edifico. I Carabinieri al momento seguono la pista dolosa, in quanto sarebbero stati ritrovati degli inneschi sulla scena del dramma. Una vera e propria tragedia ha scosso il corpo dei ...

Nino Candido - Marco Triches e Matteo Gastaldo : chi sono i vigili del fuoco morti ad Alessandria : La tragedia a Quargnento:altri tre feriti nella doppia esplosione. Marco Triches, 36 anni, Matteo Gastaldo, 47 anni, e Antonio Candido, 32 anni, sono morti nel crollo di una cascina. L'ipotesi dolosa è molto concreta.Continua a leggere