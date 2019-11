Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Se è vero che oggi a Montecitorio il ministro dell’Interno, Luciana, si è presentato in aula, mettendoci la faccia e illustrando in aula il nuovoche ha intenzione di sottoporre, è altresì vero che nei punti annunciati non è presente la discontinuità che hanno chiesto a più riprese quei parlamentari del Pd, di Sinistra italiana, Italia Viva e radicali italiani, ovvero la chiusura immediata “dei lager libici”. L’inquilino del Viminale dà un colpo al cerchio e l’altrobotte. Da un latondo l’impianto dele dall’altro assicurando che dovrà essere migliorato. Insomma il vero passo in avanti c’è stato solo rispettopolitica salviniana di chiusura dei porti e di scontri a muso duro con l’Europa. ...

CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla sinistra non basta - malumichi : RT @MPenikas: FQ: Memorandum Libia, la ministra Lamorgese lo difende e annuncia: “Tripoli ha comunicato la disponibilità a rivedere il tes… - HuffPostItalia : Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla sinistra non basta -